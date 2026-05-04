¿Se amplía el caso Lavín? Fiscalía no descarta nuevas imputaciones

El director Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, estuvo en Lo importante en Infinita con Constanza Santa María con quien habló sobre la audiencia de formalización del ex diputado Joaquín Lavín León y la investigación que se mantiene abierta. Ahí detalló que podría ampliarse a nuevos involucrados si surgen antecedentes.

Consultado, específicamente, por un eventual vínculo de Joaquín Lavín Infante, el fiscal evitó adelantar conclusiones, pero recalcó que no existen impedimentos para investigar a cualquier persona si los antecedentes lo justifican.

La audiencia continuará en los próximos días, mientras la Fiscalía evalúa eventuales medidas cautelares y nuevas diligencias.