Entrevistas

Senador Becker (RN): “Le pediría a los ministros Poduje y Quiroz que se sienten a conversar”

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En Qué Hay De Nuevo conversamos con Miguel Becker, senador de Renovación Nacional (RN), quien llamó a los ministros de Vivienda y Hacienda, Iván Poduje y Jorge Quiroz, a sentarse a conversar tras el choque sobre los recortes presupuestarios.