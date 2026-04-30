Senador Becker (RN): “Le pediría a los ministros Poduje y Quiroz que se sienten a conversar”

En Qué Hay De Nuevo conversamos con Miguel Becker, senador de Renovación Nacional (RN), quien llamó a los ministros de Vivienda y Hacienda, Iván Poduje y Jorge Quiroz, a sentarse a conversar tras el choque sobre los recortes presupuestarios.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Miguel Becker, senador RN, por cruce entre ministros por recorte presupuestario: “Le pediría a los ministros Poduje y Quiroz que se sienten a conversar”. pic.twitter.com/KOjmVX84Wv — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 30, 2026