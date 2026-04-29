Cristián Álvarez de Gold Fields: “Ayudamos al país a posicionarse dentro del top 20 de la minería de oro a nivel mundial”

En el bloque Visión Minera de Más Que Números conversamos con Cristián Álvarez, Senior Vice President Gold Fields (Chile) sobre el fuerte repunte en la producción de metales en el país, donde Chile alcanza su mayor nivel de oro en la última década con un alza de 27% respecto de 2024, mientras la plata también crece un 8%, consolidando cifras que incluso permitirían superar la producción de varios países en oro y posicionarse por sobre Rusia en plata.