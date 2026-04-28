Lion zabilsky, socio de Lejaim SpA: “REF me ayudó a darme cuenta que más cosas no significa mejores resultados”

En la sección Historias detrás del liderazgo de Más Que Números, Lion Zabilsky, empresario y socio de Lejaim SpA, abordó su experiencia liderando un holding con presencia en múltiples industrias y cómo enfrentó el desafío de la sobrediversificación. A partir de ese proceso, destacó la importancia de ordenar la estrategia, priorizar y enfocarse en potenciar los negocios con mayor tracción, especialmente en el rubro inmobiliario de vivienda social, donde hoy concentra gran parte de sus esfuerzos.