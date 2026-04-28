Exsubsecretario Arab sobre ley 40 horas: “No puede implicar nunca una reducción de los salarios”

En Qué Hay De Nuevo conversamos con Fernando Arab, exsubsecretario del Trabajo, sobre la nueva rebaja en la jornada laboral que pasa de 44 a 42 horas semanales. Esto, en el marco de la ley 40 horas. El abogado aclaró las dudas en torno a su aplicación, por ejemplo, qué pasa si no se logra un acuerdo entre el empleador y los trabajadores.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Fernando Arab, abogado y exsubsecretario del Trabajo, sobre ley 40 horas: “La ley es muy clara: esta reducción de jornada laboral no puede implicar nunca, en ningún caso, una reducción de los salarios”. pic.twitter.com/A3C9vhbcgZ — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 28, 2026