Juan Luis Castro acusó de “estigma político” en crisis del Hospital Claudio Vicuña y advirtió del impacto en pacientes

En conversación con Lo importante en Infinita, junto a Constanza Santa María, el senador Juan Luis Castro abordó la crisis que afecta al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, tras la salida de su directora y la renuncia de una veintena de funcionarios.

El parlamentario calificó la situación como un “desacierto completo” y apuntó a un “estigma político” detrás de la decisión, asegurando que no existirían fundamentos técnicos para la desvinculación. Además, advirtió que la salida de especialistas —algunos únicos en la zona— podría dejar al recinto en una situación crítica, afectando directamente a los pacientes.

En la entrevista, el senador también abordó otros temas, como el debate por la devolución del IVA a los medicamentos —donde puso el foco en el alto costo de los fármacos más caros— y el rol de la oposición.