De usados a como nuevos: El modelo de Reuse que impulsa la economía circular en la región

En Más Que Números, Max Sateler, socio fundador de Reuse y egresado de la FEN Universidad de Chile, detalló cómo su empresa opera en Chile, Perú y México ofreciendo productos electrónicos reacondicionados mediante una plataforma tecnológica que facilita la economía circular. Reuse trabaja con grandes marcas como Samsung y Apple, recibiendo productos usados en parte de pago a través de tiendas físicas y garantizando calidad con controles técnicos y 13 meses de garantía.