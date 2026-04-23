Franco Parisi baja la tensión con el Gobierno y advierte que el apoyo del PDG a la reforma no está asegurado

En conversación con Constanza Santa María en Lo Importante en Infinita, Franco Parisi calificó como “tensa” la negociación con el Ejecutivo, pero aseguró que el conflicto por el impuesto a las pymes fue un “error comunicacional” ya superado. El líder del PDG confirmó que respaldarán la idea de legislar, aunque dejó en suspenso su voto en la discusión en particular, manteniendo presión sobre el Gobierno en medio del avance de la reforma tributaria.