Estudio de Spencer Stuart revela que el perfil del CEO determina en gran medida los resultados de la minera

En nuestro bloque Visión Minera de Más Que Números, Pepe Barroilhet, socio de Spencer Stuart, detalló el estudio que revela que el perfil del CEO es un factor clave en el desempeño de las mineras, donde la diversidad de experiencias y conocimientos en distintas áreas aporta un valor significativo. La gestión de carrera y el desarrollo de talento son esenciales para preparar líderes capaces de enfrentar los desafíos del sector. Además, se destaca la importancia de que las empresas faciliten oportunidades para que los trabajadores amplíen sus habilidades y puedan asumir roles de mayor responsabilidad a largo plazo.