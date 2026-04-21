“Un gustito político”: Diputado Soto (PPD) sobre quitar la gratuidad a estudiantes condenados
En Qué Hay De Nuevo conversamos con el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, respecto de la demora en la votación del proyecto de Escuelas Protegidas por la gran cantidad de parlamentarios inscritos para dar su opinión. Asimismo, criticó el recorte de presupuestos en la distintas carteras del gobierno.
“El tema de la gratuidad es un gustito político innecesario que no tiene nada que ver con el objetivo principal”. pic.twitter.com/jPRS69n4YR
“En Educación, Salud y Vivienda no se debería recortar el presupuesto”. pic.twitter.com/7t3N1fsyYV
