Autoridad docente en crisis: el trasfondo del debate por “escuelas protegidas”

En medio del debate por el proyecto de “escuelas protegidas”, que se discute en el Congreso, el presidente de la Asociación de Educadores de Chile (ACEDUT), José Luis Velasco, conversó con Constanza Santa Maria sobre uno de los puntos más sensibles del sistema escolar: el debilitamiento progresivo de la autoridad docente y sus efectos en la calidad de la educación.

Durante la entrevista en “Lo Importante en Infinita”, Velasco aseguró que uno de los principales aportes de la iniciativa es que busca devolver la autoridad a profesores y equipos directivos, en un contexto donde —según explicó— esta se ha ido “menoscabando en las últimas décadas” debido a cambios normativos y a una creciente judicialización de los conflictos escolares.