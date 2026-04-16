“Fue un balde de agua fría”: Pymes cuestionan proyecto tributario del Gobierno

Las pymes reaccionaron con críticas al proyecto del Gobierno en materia tributaria, acusando que dejó fuera una de sus principales demandas. En Lo Importante en Infinita, el presidente de la Multigremial, Juan Pablo Swett, calificó la decisión como un “balde de agua fría” y advirtió un incumplimiento de promesas de campaña.

El dirigente cuestionó que no se incluyera la mantención permanente del impuesto de primera categoría en 12,5%, medida que —según explicó— es clave para la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. En ese contexto, advirtió que volver a tasas más altas implicaría un impacto directo en su operación.

Swett también señaló que el debate ahora se trasladará al Congreso, donde esperan que la medida sea repuesta durante la tramitación del proyecto.