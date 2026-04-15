Entrevistas

Subsecretario Mira descarta motivos políticos en remoción de Paulina Zamorano del Plan Nacional de Búsqueda

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En Qué Hay De Nuevo conversamos con Pablo Mira, subsecretario de Derechos Humanos, sobre los desafíos y preocupaciones de la cartera, el Plan Nacional de Búsqueda y la remoción de Paulina Zamorano del programa.

 