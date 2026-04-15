Subsecretario Mira descarta motivos políticos en remoción de Paulina Zamorano del Plan Nacional de Búsqueda
En Qué Hay De Nuevo conversamos con Pablo Mira, subsecretario de Derechos Humanos, sobre los desafíos y preocupaciones de la cartera, el Plan Nacional de Búsqueda y la remoción de Paulina Zamorano del programa.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Pablo Mira, subsecretario de Derechos Humanos, descarta razones políticas en remoción de Paulina Zamorano del Plan de Búsqueda:
“Las decisiones no se toman respecto a una persona en específico, sino a una propuesta gestión”. pic.twitter.com/Yy1H4vlHRu
— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 15, 2026