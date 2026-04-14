Presidente de la DC por ley miscelánea: “No estamos de acuerdo con la forma en que se quiere ingresar”
En Qué Hay De Nuevo conversamos con Álvaro Ortiz, diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), sobre el Plan de Reconstrucción Nacional que impulsa el Ejecutivo.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Álvaro Ortiz, diputado y presidente de la DC, sobre Plan de Reconstrucción Nacional:
“Estamos con la idea de legislar, veremos en el camino cómo lo vamos haciendo”. pic.twitter.com/JxYRHKTqVO
— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 14, 2026