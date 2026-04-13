Alcaldesa Delfino: “Plan de Reconstrucción en rigor modifica los tributos de manera sustancial”

En Lo importante en Infinita, junto a Constanza Santa María, la alcaldesa Karina Delfino planteó sus reparos al proyecto del Gobierno, cuestionando una eventual baja de impuestos sin mecanismos claros de compensación.

La alcaldesa advirtió que esto podría afectar la recaudación fiscal y, en consecuencia, el financiamiento de servicios públicos y municipales. Además, mostró su rechazo a una posible rebaja de contribuciones, señalando el impacto que tendría en comunas que dependen fuertemente de esos recursos.