Entrevistas

Diputado Pardo (RN) apoya propuesta de la UDI de quitar gratuidad a estudiantes universitarios condenados por delitos

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En Qué Hay De Nuevo conversamos con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional (RN) e integrante de la comisión de Educación, para abordar los temas de la contingencia nacional: la agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao; la propuesta de la UDI de extender la pérdida de gratuidad en la educación superior a quienes ya reciben el beneficio en la actualidad y que sean condenados por delitos graves; y la investigación en contra de la senadora de su mismo partido, Camila Flores, por presunto fraude al fisco.