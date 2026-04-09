Diputado Pardo (RN) apoya propuesta de la UDI de quitar gratuidad a estudiantes universitarios condenados por delitos
En Qué Hay De Nuevo conversamos con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional (RN) e integrante de la comisión de Educación, para abordar los temas de la contingencia nacional: la agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao; la propuesta de la UDI de extender la pérdida de gratuidad en la educación superior a quienes ya reciben el beneficio en la actualidad y que sean condenados por delitos graves; y la investigación en contra de la senadora de su mismo partido, Camila Flores, por presunto fraude al fisco.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Luis Pardo, diputado RN:
“Aquel estudiante que, haciendo uso de un beneficio pagado por todos los chilenos, incurre en este tipo de conductas violentas, me parece correcto quitárselo (la gratuidad)”. pic.twitter.com/kMnNCi2HYk
— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 9, 2026
🎙️#QuéHayDeNuevo | Luis Pardo, diputado RN, por investigación contra senadora Flores por presunto fraude al fisco:
“Creo que la gravedad de lo que se está investigando amerita y exige que la justicia dilucide prontamente de qué se tratan estas acusaciones”. pic.twitter.com/4IwNlEyfHs
— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 9, 2026