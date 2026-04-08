“Puede conducir a una confusión de la ciudadanía”: Exfiscal Toledo por publicación semanal de cifras delictuales

En Qué Hay De Nuevo conversamos con Luis Toledo, exfiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS, respecto del debate que se abrió en torno al anuncio del gobierno sobre publicar semanalmente las cifras delictuales. Asimismo, se refirió al test de drogas al que se sometió el presidente José Antonio Kast y las pruebas que se aplican al resto de autoridades.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado USS, y entrega de cifras delictuales: “Si vamos a dar datos semanales, por ejemplo, de aumento de la delincuencia, puede conducir a una confusión de la ciudadanía”. pic.twitter.com/RDURApnWuH — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 8, 2026