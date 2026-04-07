Alcaldesa de Las Condes por partido entre Boca y UC: “Mi misión es que se respete la seguridad”

En Qué Hay De Nuevo conversamos con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, respecto de las medidas de seguridad ante el partido entre Boca Juniors y Universidad Católica fijado para la tarde de este martes 7 de abril en el Claro Arena.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, por partido entre Boca Juniors y Universidad Católica: “He leído cosas que suenan a burla (…) como que a los vecinos les preocupa el taco”. pic.twitter.com/O4dlQLemvk — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 7, 2026