Entrevistas

Alcaldesa de Las Condes por partido entre Boca y UC: “Mi misión es que se respete la seguridad”

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En Qué Hay De Nuevo conversamos con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, respecto de las medidas de seguridad ante el partido entre Boca Juniors y Universidad Católica fijado para la tarde de este martes 7 de abril en el Claro Arena.