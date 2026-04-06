Director del Laboratorio de Convivencia IBEM UDD: “Cerca de 1/3 de los profesores tiene depresión”

En Qué Hay De Nuevo con Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo (UDD), para analizar los últimos hechos de violencia escolar registrados en nuestro país.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del IBEM UDD: “Cerca de 1/3 de los profesores en Chile tiene algún nivel de depresión”. pic.twitter.com/rjDPP8L5EO — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 6, 2026