Entrevistas

Director del Laboratorio de Convivencia IBEM UDD: “Cerca de 1/3 de los profesores tiene depresión”

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En Qué Hay De Nuevo con Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo (UDD), para analizar los últimos hechos de violencia escolar registrados en nuestro país.