Mercados en alerta por conflicto en Medio Oriente: “Así vamos a estar algunas semanas más”

En Más Que Números conversamos con Esteban Polidura, estratega global de Julius Baer, para analizar el impacto que tuvo el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra contra Irán en los mercados. En concreto, el mandatario norteamericano advirtió que en las próximas semanas intensificará los ataques con “extrema dureza”.

🎙️#MásQueNúmeros | Esteban Polidura, estratega global de Julius Baer, por guerra en Irán: “Si se alarga dos o tres semanas más como estamos, el mercado se seguirá moviendo incluso para arriba”. pic.twitter.com/2VRw8dLRl0 — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 2, 2026