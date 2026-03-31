“Nadie apuesta a que el shock dure 2 años, ni siquiera uno”: Schmidt-Hebbel y alza en combustibles

En Más Que Números conversamos con Klaus Schmidt-Hebbel, profesor e investigador del CIES UDD, para analizar la actualidad económica nacional e internacional, el alza en el precio de los combustibles y las medidas del gobierno para paliar su impacto.

🎙️#MásQueNúmeros | Klaus Schmidt-Hebbel, profesor e investigador del CIES UDD, por impacto del alza de los combustibles:

“Le pegan más fuertemente al cuarto quintil, personas de clase media, clase media alta”. pic.twitter.com/uqUUsqeEq4

— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 31, 2026