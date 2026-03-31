Entrevistas

“Nadie apuesta a que el shock dure 2 años, ni siquiera uno”: Schmidt-Hebbel y alza en combustibles

Imagen principal

En Más Que Números conversamos con Klaus Schmidt-Hebbel, profesor e investigador del CIES UDD, para analizar la actualidad económica nacional e internacional, el alza en el precio de los combustibles y las medidas del gobierno para paliar su impacto.