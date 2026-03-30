“Está estancada”: Presidente de SalmonChile advierte trabas para crecer en la industria
En Más Que Números conversamos con Patricio Melero, presidente de SalmonChile, sobre la actualidad del sector y cómo la industria ve el cambio de gobierno. Asimismo, abordó las medidas anunciadas por la administración de José Antonio Kast como el alza en los combustibles y los cambios al Mepco.
🎙️#MásQueNúmeros | Patricio Melero, presidente SalmonChile:
“El gobierno del presidente Boric no consideró nunca importante la salmonicultura, la ningunearon”. pic.twitter.com/DLL0SuBijG
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 30, 2026
🎙️#MásQueNúmeros | Patricio Melero, presidente SalmonChile:
“Se ha ido desvirtuando en el tiempo la aplicación de la Ley Lafkenche”. pic.twitter.com/2TpnmK69sp
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 30, 2026