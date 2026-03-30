Entrevistas

“Está estancada”: Presidente de SalmonChile advierte trabas para crecer en la industria

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En Más Que Números conversamos con Patricio Melero, presidente de SalmonChile, sobre la actualidad del sector y cómo la industria ve el cambio de gobierno. Asimismo, abordó las medidas anunciadas por la administración de José Antonio Kast como el alza en los combustibles y los cambios al Mepco.