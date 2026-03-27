“Estuve 7 años con números rojos”: La historia detrás de Kitchen Center

En Más Que Números conversamos con Félix de Vicente, ingeniero comercial de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, fundador de Kitchen Center y ganador global en los gia Awards 2026 (Global Innovation Awards), sobre su trayectoria tanto en el sector público como privado.

🎙️#MásQueNúmeros | Félix de Vicente, fundador Kitchen Center y exministro, sobre la FEN UChile: “(Está) cada día mejor. La gestión del decano José De Gregorio ha sido muy buena (…) sin duda es de la mejor escuela de Economía que hay en el país”. pic.twitter.com/AVXnuy3UhZ — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 27, 2026