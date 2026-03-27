Entrevistas

“Estuve 7 años con números rojos”: La historia detrás de Kitchen Center

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En Más Que Números conversamos con Félix de Vicente, ingeniero comercial de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, fundador de Kitchen Center y ganador global en los gia Awards 2026 (Global Innovation Awards), sobre su trayectoria tanto en el sector público como privado.