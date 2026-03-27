Entrevistas

“Boric no estaba preparado para gobernar”: Andrés Montero (Sofofa) cuestiona la gestión del gobierno anterior

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En Más Que Números conversamos con Andrés Montero, presidente en Intertrust Head Hunting y presidente del Consejo Empresarial Chile-España (SOFOFA), para analizar la actualidad económica a nivel país a propósito del alza en el precio de los combustibles. Asimismo, cuestionó duramente la gestión del gobierno de Gabriel Boric, apuntando a falta de preparación, deterioro institucional y problemas en áreas clave como seguridad, educación y salud.