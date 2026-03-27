“Boric no estaba preparado para gobernar”: Andrés Montero (Sofofa) cuestiona la gestión del gobierno anterior

En Más Que Números conversamos con Andrés Montero, presidente en Intertrust Head Hunting y presidente del Consejo Empresarial Chile-España (SOFOFA), para analizar la actualidad económica a nivel país a propósito del alza en el precio de los combustibles. Asimismo, cuestionó duramente la gestión del gobierno de Gabriel Boric, apuntando a falta de preparación, deterioro institucional y problemas en áreas clave como seguridad, educación y salud.

🎙️#MásQueNúmeros | Andrés Montero, presidente del Consejo Empresarial Chile-España, y alza de bencinas: “A lo mejor podemos criticar en cierta medida la forma, que pudo ser un poco más suave en la explicación, pero creo que había dos maneras de hacerlo: de una vez o de a poco”. pic.twitter.com/8Qm8MdOkBb — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 27, 2026