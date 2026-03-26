“Son buenas señales”: Alejandro Weber sobre la estrategia de “focalización de recursos” del Gobierno

En Ahora Es Cuando conversamos con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía USS y exsubsecretario de Hacienda, sobre el alza en el precio de los combustibles y el funcionamiento del Mepco. Asimismo, analizó la situación económica chilena.

🎙️#AhoraEsCuando | Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía USS: “El Mepco operó, a mí juicio, bien cuando teníamos holguras fiscales”. pic.twitter.com/qjuz6Znz68 — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 26, 2026