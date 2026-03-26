“Son buenas señales”: Alejandro Weber sobre la estrategia de “focalización de recursos” del Gobierno
En Ahora Es Cuando conversamos con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía USS y exsubsecretario de Hacienda, sobre el alza en el precio de los combustibles y el funcionamiento del Mepco. Asimismo, analizó la situación económica chilena.
🎙️#AhoraEsCuando | Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía USS:
“El Mepco operó, a mí juicio, bien cuando teníamos holguras fiscales”. pic.twitter.com/qjuz6Znz68
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 26, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía USS:
“El gobierno tiene que hacer un ajuste fiscal ahora ya”. pic.twitter.com/9urbFAM4cd
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 26, 2026