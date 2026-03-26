Entrevistas

“Son buenas señales”: Alejandro Weber sobre la estrategia de “focalización de recursos” del Gobierno

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En Ahora Es Cuando conversamos con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía USS y exsubsecretario de Hacienda, sobre el alza en el precio de los combustibles y el funcionamiento del Mepco. Asimismo, analizó la situación económica chilena. 