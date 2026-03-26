“Era la única medida posible”: Hacienda defiende alza de combustibles

En Más Que Números, Tomás Bunster, jefe de regulación económica del Ministerio de Hacienda, defendió la decisión de traspasar el alza de los combustibles a los precios, argumentando que la estrechez fiscal y el alto costo del MEPCO hacían inviable mantener el subsidio en el contexto actual.

🎙️#MásQueNúmeros | Tomás Bunster, jefe de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, por dichos de Ignacio Briones:

“Siempre nos referimos a la evidencia que está respaldada en datos”. pic.twitter.com/5fpUKvkvWL

— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 26, 2026