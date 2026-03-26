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“Era la única medida posible”: Hacienda defiende alza de combustibles

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En Más Que Números, Tomás Bunster, jefe de regulación económica del Ministerio de Hacienda, defendió la decisión de traspasar el alza de los combustibles a los precios, argumentando que la estrechez fiscal y el alto costo del MEPCO hacían inviable mantener el subsidio en el contexto actual.