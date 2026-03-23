Constanza Ossa y gobierno de emergencia de Kast: “No podemos vivir siempre en crisis, en algún minuto hay que empezar a construir”

En entrevista con Más que Números, Constanza Ossa, socia y gerenta general en Krebs Consulting, analizó el gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast, señalando que la conformación del gabinete apunta a enfrentar con experiencia los problemas urgentes que afectan a la ciudadanía. No obstante, advirtió que “no podemos vivir siempre en crisis” y que, en algún momento, el Ejecutivo deberá comenzar a enfocarse en una etapa de construcción y cambio en su relato comunicacional.