“Estas medidas meten ruido al mercado”: Economista Sergio Lehmann por falta de claridad del Gobierno

En Más Que Números conversamos con Sergio Lehmann, economista jefe del Banco BCI, para analizar el paquete de medidas que está impulsando el gobierno, en particular, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Asimismo, se refirió a los eventuales cambios que se le harán al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) ante el alza de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente.

🎙️#MásQueNúmeros | Sergio Lehmann, economista jefe banco BCI: “Nuestra proyección es que el crecimiento del año probablemente para Chile va a volver a estar en torno al 2%”. pic.twitter.com/g8Raek0G13 — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 20, 2026