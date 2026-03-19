“El costo de contratar es muy alto”: Multigremial Nacional alerta por impacto laboral en PyMEs

En Más Que Números conversamos con Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, para abordar la agenda laboral del gobierno de José Antonio Kast, el retiro de proyecto de negociación ramal, la revisión de la ley de 40 horas y la actualidad del sector PYME.

🎙️#MásQueNúmeros | Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, ante nuevos costos laborales como 40 horas: “(Estamos) muy preocupados (…) la Inspección del Trabajo está poniéndole rigideces a la forma en que mucha pymes van a poder distribuir estas dos horas”. pic.twitter.com/iraOpWvYfv — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 19, 2026