Entrevistas

“El costo de contratar es muy alto”: Multigremial Nacional alerta por impacto laboral en PyMEs

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En Más Que Números conversamos con Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, para abordar la agenda laboral del gobierno de José Antonio Kast, el retiro de proyecto de negociación ramal, la revisión de la ley de 40 horas y la actualidad del sector PYME.