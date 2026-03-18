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“El impacto sería de $350”: Economista Tomás Izquierdo advierte salto de la bencina si eliminan el MEPCO

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En Más Que Números conversamos con el economista Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines Consultores, quien advirtió que una eventual eliminación del MEPCO podría provocar un fuerte aumento en el precio de los combustibles, con impactos directos en la inflación y el bolsillo de los consumidores.