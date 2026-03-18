“El impacto sería de $350”: Economista Tomás Izquierdo advierte salto de la bencina si eliminan el MEPCO

En Más Que Números conversamos con el economista Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines Consultores, quien advirtió que una eventual eliminación del MEPCO podría provocar un fuerte aumento en el precio de los combustibles, con impactos directos en la inflación y el bolsillo de los consumidores.

🎙️#MásQueNúmeros | Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines Consultores, sobre el Mepco: “Mi recomendación sería revisar el sistema, pero con una mirada más larga (…) no es el momento hoy día de pegarle a esa caja de pandora”. pic.twitter.com/rIikHaGZH1 — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 18, 2026