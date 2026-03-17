Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos advierte: “Seguimos gastando con los ingresos que soñábamos”

En Más Que Números conversamos con Matías Acevedo, académico de la Universidad de Los Andes y exdirector de Presupuestos, respecto de las medidas económicas que busca impulsar el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Asimismo, se refirió al debate en torno a la gratuidad en la Educación Superior.

🎙️#MásQueNúmeros | Matías Acevedo, académico U. Andes: “Si la gratuidad sigue como está se nos va a desbordar”. pic.twitter.com/M1TtA2bfFq — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 17, 2026