Entrevistas

Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos advierte: “Seguimos gastando con los ingresos que soñábamos”

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En Más Que Números conversamos con Matías Acevedo, académico de la Universidad de Los Andes y exdirector de Presupuestos, respecto de las medidas económicas que busca impulsar el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Asimismo, se refirió al debate en torno a la gratuidad en la Educación Superior.