“Hay cerca de 20 mil prestaciones GES de cáncer atrasadas en Chile”: Experta en políticas públicas

https://youtu.be/LscTm39Jx1I

En Qué Hay de Nuevo, los periodistas Antonia Moreno y Benjamín Cantín conversaron con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, quien advirtió sobre el retraso en las garantías GES asociadas al cáncer y respaldó la posibilidad de decretar una alerta sanitaria para acelerar diagnósticos y tratamientos mediante una mayor coordinación entre el sistema público y privado.