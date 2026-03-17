“Hay cerca de 20 mil prestaciones GES de cáncer atrasadas en Chile”: Experta en políticas públicas
https://youtu.be/LscTm39Jx1I
En Qué Hay de Nuevo, los periodistas Antonia Moreno y Benjamín Cantín conversaron con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, quien advirtió sobre el retraso en las garantías GES asociadas al cáncer y respaldó la posibilidad de decretar una alerta sanitaria para acelerar diagnósticos y tratamientos mediante una mayor coordinación entre el sistema público y privado.