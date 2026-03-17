“Esto podría agregar entre 0,4 y 0,5 puntos de inflación en Chile”: Experto por precio del petróleo

En Más Que Números, el economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, analizó el impacto económico del conflicto en Medio Oriente y advirtió que el alza del petróleo podría presionar la inflación en Chile durante los próximos meses.

El economista explicó que, incluso considerando un escenario relativamente favorable el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) seguiría generando ajustes mensuales en los precios de los combustibles, con incrementos que podrían rondar el 3% mensual.

Este efecto implicaría una presión adicional sobre la inflación, estimada en torno a 0,4 a 0,5 puntos porcentuales extra en el año.

Así, el escenario base pasó de niveles cercanos a 2,8% a una estimación en torno al 3,2% para fines de año, reflejando el impacto del conflicto en Medio Oriente.