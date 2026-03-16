Felipe Cuadra Cortés, fundador de Rankmi: “La IA está pasando de la promesa al impacto”

La gestión de personas está viviendo una transformación profunda impulsada por la tecnología, los datos y la inteligencia artificial. En ese escenario, Rankmi se ha posicionado como una de las plataformas líderes en Latinoamérica en soluciones de software para la administración y desarrollo del talento, apoyando a organizaciones en la modernización de sus procesos y en la construcción de culturas laborales más eficientes y centradas en las personas.

La compañía cuenta con más de 11 años de trayectoria, más de 1.500 empresas clientes y más de 2 millones de usuarios en 14 países, además de presencia en Chile, Perú y México. Su propuesta está dirigida principalmente a medianas y grandes empresas, ofreciendo un software integral que permite automatizar procesos administrativos y potenciar el desarrollo organizacional mediante herramientas de inteligencia artificial.

En este contexto, la empresa identifica cinco tendencias que marcarán el futuro de la gestión de personas: el paso de la inteligencia artificial desde la promesa hacia resultados concretos, un escenario regulatorio más exigente, una menor movilidad laboral producto de la incertidumbre del mercado, el avance desde el diagnóstico hacia acciones concretas en materia de equidad interna y el aumento de tensiones generacionales en el mundo del trabajo.

Frente a estos desafíos, Rankmi plantea que el principal reto de las organizaciones será equilibrar tecnología, productividad y experiencia laboral. Su propuesta se basa en una plataforma flexible, con módulos integrados, uso avanzado de inteligencia artificial y una experiencia de usuario moderna, con el objetivo de impulsar el talento y contribuir a transformar la gestión de personas en Latinoamérica.