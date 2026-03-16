“Hay un deterioro fiscal significativo”: Exministro Felipe Larraín sobre las cuentas públicas
En Más Que Números conversamos con Felipe Larraín, exministro de Hacienda y director Clapes UC, para analizar la actualidad económica y las primeras medidas económicas anunciadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast.
🎙️#MásQueNúmeros | Felipe Larraín, director Clapes UC:
“Lo que se ha incurrido es en un manejo de las finanzas públicas que nos deja muy deteriorados, eso sí es responsabilidad del gobierno anterior”. pic.twitter.com/YqzTnb2sJV
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 16, 2026
🎙️#MásQueNúmeros | Felipe Larraín, director Clapes UC, y costo del financiamiento de la gratuidad en la Educación Superior:
“Se fue de las manos”. pic.twitter.com/zkZ1GWy2n9
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 16, 2026