“Hay un deterioro fiscal significativo”: Exministro Felipe Larraín sobre las cuentas públicas

En Más Que Números conversamos con Felipe Larraín, exministro de Hacienda y director Clapes UC, para analizar la actualidad económica y las primeras medidas económicas anunciadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

“Lo que se ha incurrido es en un manejo de las finanzas públicas que nos deja muy deteriorados, eso sí es responsabilidad del gobierno anterior”. pic.twitter.com/YqzTnb2sJV

🎙️#MásQueNúmeros | Felipe Larraín, director Clapes UC, y costo del financiamiento de la gratuidad en la Educación Superior:

“Se fue de las manos”. pic.twitter.com/zkZ1GWy2n9

— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 16, 2026