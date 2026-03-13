Generación FEN | Alejandra Saldías: “Gracias a lo que aprendí ahí, soy la persona de hoy”

En la sección Generación FEN de Más que Números conversamos con Alejandra Saldías, Managing Director y Head of ETF Sales Latam & US Offshore de LarrainVial, quien compartió su experiencia y los aprendizajes que le dejó su paso por la Facultad de Economía y Negocios. Durante la conversación, destacó que las enseñanzas y la formación recibida fueron clave para convertirse en la profesional que es hoy.

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