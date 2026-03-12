Entrevistas

“Vamos a tener un brote de inflación”: Alejandro Fernández sobre impacto de conflicto de Irán en Chile

En Más Que Números  conversamos con Alejandro Fernández, gerente de Estudios de Gemines Consultores, sobre la reacción de los mercados al conflicto en Irán y las consecuencias a largo plazo.