“Nos demuestra que Chile está en emergencia”: Mara Sedini sobre ataque a Rodrigo Rojas Vade

Mara Sedini, ministra Secretaria General de Gobierno, acudió a los estudios de Radio Infinita para conversar con el periodista Juan Manuel Astorga sobre su nuevo cargo y los desafíos que enfrenta el gobierno de José Antonio Kast. Comentó los detalles más recientes de los ataques a Rodrigo Rojas Vade y el sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla.

