“Será una votación cerrada”: Diputado Soto (PPD) sobre elección de la presidencia de la Cámara
En el marco de la ceremonia de cambio de mando, el diputado Raúl Soto, del Partido por la Democracia (PPD), conversó con Ahora Es Cuando sobre lo que se viene en el Congreso y el nuevo mandato de José Antonio Kast.
🎙️#AhoraEsCuando | Raúl Soto, diputado PPD, por presidencia de la Cámara:
“En esta oportunidad la Cámara está dividida”. pic.twitter.com/5G8eOkj5qe
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 11, 2026
🎙️#AhoraEsCuando | Raúl Soto, diputado PPD:
“Me siento realmente muy distinto a cuando fui diputado opositor a Piñera, que sí fui muy duro (…) nosotros vamos a ser una oposición constructiva”. pic.twitter.com/0azVCNe91A
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 11, 2026