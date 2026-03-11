“Que el pago sea equivalente al delito que comete”: Kaiser y sus expectativas sobre el castigo penal

En el marco de la ceremonia del cambio de mando, el ahora exdiputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, abordó la crisis de seguridad tras el ataque a un carabinero en el sur del país y planteó la necesidad de endurecer el sistema penal, señalando que las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos para enfrentar con mayor firmeza la delincuencia.

🎙️#CambioDeMando | Johannes Kaiser, diputado PNL: “Espero que se note el cambio de mano, el aprete”. pic.twitter.com/dBjNStYag7 — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 11, 2026