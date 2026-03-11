Diputada Schönhaut (FA) y derrota de Pamela Jiles: “No creo que haya sido un error conversar con el PDG”

En el especial de cambio de mando, conversamos con la diputada del Frente Amplio (Chile), Constanza Schönhaut, sobre la derrota de Pamela Jiles en la elección por la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.

Consultada sobre si fue un error haber respaldado la candidatura de la parlamentaria del Partido de la Gente, Schönhaut aseguró que “no cree que sea así”, argumentando que el proceso permitió generar un primer acercamiento con otras bancadas del Congreso, lo que —a su juicio— facilitará el diálogo y las conversaciones políticas durante los próximos cuatro años.