“La herencia fiscal es muy complicada”: Presidente del CIES UDD analiza retos económicos de Kast

En Más Que Números conversamos con Hernán Cheyre, presidente del Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo (UDD), sobre los desafíos del presidente José Antonio Kast y lo que dejó la gestión del presidente Gabriel Boric.

🎙️#MásQueNúmeros | Hernán Cheyre, Presidente CIES UDD: “Hay un cambio de paradigma (con el gobierno de Kast). Se busca un Estado que sea facilitador de la actividad privada, pero que el protagonista sean las empresas privadas y las personas”. pic.twitter.com/rjEMTpKd1X — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 10, 2026