Alcalde Desbordes y retorno de Estatua del general Baquedano a Plaza Italia: “Creo que el presidente Boric era de los que no querían que volviera el monumento”

En entrevista con Qué hay de Nuevo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió al retorno de la estatua del general Manuel Baquedano a Plaza Baquedano.

El jefe comunal señaló que la actividad realizada fue una ceremonia pequeña para rendir honores al monumento, aunque criticó que el proceso de reinstalación se llevó a cabo de manera muy apresurada. Asimismo, sostuvo que cree que el presidente Gabriel Boric era uno de quienes no querían que la estatua regresara al lugar.