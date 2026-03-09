Ministra Orellana apunta contra la UDI tras 8M y Monsalve: ¿Cómo andamos por casa con Macaya?”

En entrevista con Qué hay de Nuevo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a si el caso Monsalve afectó la credibilidad de la cartera.

Ante esto, la secretaria de Estado fue tajante y cuestionó a la oposición, señalando que le llamó la atención que la UDI desplegara un cartel con la imagen de Monsalve durante la conmemoración del 8M. En esa línea, también emplazó al sector a revisar sus propios casos, afirmando: “¿Cómo andamos por casa con Macaya?”.