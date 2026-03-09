Loreto Seguel, presidenta Ejecutiva Consejo del Salmón: “Tenemos la expectativa que, con el nuevo gobierno, muchas cosas se destraben”

En entrevista con Más que Números, Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, abordó la conmemoración del 8M, el crecimiento que ha experimentado la industria salmonera en distintos ámbitos y el próximo cambio de mando presidencial que se realizará el 11 de marzo.

Respecto a este último punto, Seguel señaló que, si bien las cifras de exportación del sector han sido positivas, existe expectativa frente al inicio del nuevo gobierno. En ese sentido, afirmó que mantiene “la expectativa y esperanza de que, con la nueva administración, muchas cosas se destraben” para el desarrollo de la industria.