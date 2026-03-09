Entrevistas

“En el corto plazo esto es inflacionario”: Economista Andrés Pérez por efectos de la guerra en Chile

En Más Que Números conversamos con Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú, para analizar los efectos económicos del conflicto en Medio Oriente, entre ellos, el alza del petróleo.