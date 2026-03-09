DF en Infinita | G7 evaluará liberar reservas de petróleo de emergencia ante alza del crudo sobre los US$100 por barril

Los precios del petróleo superaron los US$100 por barril tras el estallido del conflicto en Medio Oriente, generando preocupación por su impacto en la economía mundial. Frente a este escenario, los ministros de Finanzas del G7 sostendrán una reunión de emergencia para evaluar una liberación conjunta de reservas estratégicas de crudo.

La medida sería coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo que administra un sistema de reservas de emergencia entre sus 32 países miembros para enfrentar crisis energéticas. Según fuentes cercanas a las conversaciones, algunos gobiernos apoyarían liberar entre 300 y 400 millones de barriles para contener la escalada de precios.

El alza del petróleo ya comienza a reflejarse en los combustibles y podría presionar la inflación global. Economías altamente dependientes de las importaciones de crudo, como China, India, Japón o países europeos, se encuentran entre las más expuestas a las fluctuaciones del mercado energético.