Diputada Maite Orsini tras acusaciones por rol como familia de acogida: “Jamás se me ocurriría suministrarle droga a un menor de edad”

En entrevista con Qué hay de Nuevo, la diputada Maite Orsini anunció que emprenderá acciones legales tras la publicación de un reportaje que expuso presuntas irregularidades en su intención de convertirse en familia de acogida de una adolescente de 15 años vinculada a Mejor Niñez.

La parlamentaria negó categóricamente las acusaciones y fue enfática al señalar que “jamás se me ocurriría suministrarle droga a un menor de edad”, afirmando además que esa versión fue descartada por la propia adolescente. Asimismo, sostuvo que la difusión de ciertos antecedentes vulnera los derechos y la privacidad de la joven, por tratarse de información de carácter reservado.