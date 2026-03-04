“Chile exporta 30 mil millones de dólares”: Antonio Walker, presidente SNA

Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, conversó con Más Que Números sobre el impacto del conflicto de Irán en el sector debido al aumento del petróleo y del transporte marítimo; además de la relación del país con China y Estados Unidos.

🎙️#MásQueNúmeros | Antonio Walker, presidente SNA, por tensión entre gobierno de Boric y de Kast:

“No es bueno para la política. Necesitamos alianzas de gobiernos y oposición. Desde el sector privado, hacemos un llamado al mundo político a entenderse”. pic.twitter.com/zevLvbCIlb

— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 4, 2026