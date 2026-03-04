Entrevistas

“Chile exporta 30 mil millones de dólares”: Antonio Walker, presidente SNA

Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, conversó con Más Que Números sobre el impacto del conflicto de Irán en el sector debido al aumento del petróleo y del transporte marítimo; además de la relación del país con China y Estados Unidos.