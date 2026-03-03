“El mercado está empezando a internalizar el daño”: Gerente de inversiones sobre conflicto con Irán
En Más Que Números conversamos con Klaus Kaempfe, CIO de Credicorp Capital, para analizar el impacto del conflicto en Medio Oriente en la bolsa y los mercados.
🎙️#MásQueNúmeros | Klaus Kaempfe, CIO de Credicorp Capital, por conflicto en Medio Oriente:
“Una guerra no trae buenas noticias (…) es algo que va a complicar a la bolsa en el corto plazo”. pic.twitter.com/oux1KQc4PA
— Radio Infinita (@InfinitaFM) March 3, 2026